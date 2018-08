Quase mil jovens já receberam formação em primeiros socorros promovida pelo Serviço de Saúde

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, deu as boas vindas aos formandos, que iniciaram hoje o 2.º curso de Primeiros Socorros promovido pelo Serviço de Saúde da RAM.

Na oportunidade, o secretário falou aos jovens sobre a actividade do Serviço de Saúde, realçando a importância destas formações para que cada cidadão possa ser um socorrista. Por outro lado, destacou a oportunidade dada aos formandos de conhecerem o funcionamento do hospital, “ganhando maior confiança nos serviços de saúde”.

Estes cursos destinam-se a jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos de idade e são uma iniciativa formativa da direcção do Internato Médico, com a colaboração directa dos Serviços de Urgência, de Medicina Interna, de Ortopedia, da Pediatria, e da Cirurgia Geral do SESARAM.

Ao longo desta semana 25 jovens formandos vão adquirir competências básicas para intervir, numa situação de emergência. Os acidentes acontecem quando menos esperamos e a utilização correcta de técnicas básicas de primeiros socorros podem fazer a diferença.

O 1º curso teve início no passado dia 6 de Agosto e o 3º curso e último da edição deste ano decorre de 03 a 07 de Setembro.

Ao todo serão 75 jovens (3 cursos) que com esta iniciativa, promovida pelo Serviço de Saúde da RAM, irão adquirir alguns conhecimentos nesta área, nomeadamente ao nível do Suporte Básico de Vida, como atuar perante uma intoxicação, ou mesmo perante uma suspeita de AVC, e/ou enfarte miocárdio, entre tantas outras situações de emergência que irão ser analisadas e treinadas.

A realização destes cursos pelo SESARAM enquadra-se na estratégia regional de promoção da literacia em saúde na população da Região Autónoma da Madeira.

Esta é já a 17.º edição deste curso de Primeiros Socorros, cuja procura é cada vez maior, sendo que as inscrições para os 3 cursos esgotaram em apenas 24 horas.