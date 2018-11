Quase duas centenas de doentes curados da Hepatite C na Madeira

O programa de erradicação da Hepatite C na Região já deu resposta a 192 doentes, que fizeram o tratamento e ficaram curados. Ana Paula Reis, directora do Serviço de Infecciologia, deu conta de 359 doentes no sistema e cerca de outros 60 doentes que vão ser colocados na plataforma. Entre as novidades apresentadas ao início desta tarde no Funchal está a de que o Serviço Regional de Saúde deverá contar em breve com mais três médicos especialistas de Medicina Interna. O concurso público foi lançado para dois, mas há três especialistas interessados em vir trabalhar para a Madeira e o Governo Regional está a tratar de assegurar a contratação de um terceiro, revelou Pedro Ramos. Foi na abertura das IV Jornadas de Medicina Interna e das VI Jornadas de Infecciologia que estão a decorrer no Pestana Casino Park Hotel, oportunidade para o secretário regional da Saúde fazer uma radiografia ao trabalho dos últimos anos na sua área na Madeira.

Ao longo de cerca de 15 minutos, Pedro Ramos deu conta do trabalho já realizado e do que está para vir, em termos de obras, compra de equipamentos, reforço de recursos humanos e contas. Nas obras, referiu a inauguração do Bloco de Obstetrícia na próxima semana, as que estão a decorrer no Hospital dos Marmeleiros, que vão passar para o interior em 2019 e que vão em breve incluir ainda melhorias ao nível da hotelaria, assim como as dos centros de saúde, concluídas, em andamento ou a iniciar.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, apontou as obras no Serviço de Urgência e no Bloco Convencional a começar em 2019 e o ambulatório, que estará operacional até ao fim deste ano.

Nos recursos humanos dará atenção especial ao Serviço de Medicina Interna, actualmente o serviço conta com 47 médicos especialistas, outros 17 internos e 163 enfermeiros, um serviço com 156 camas e 4.373 doentes tratados em 2017. Ainda de acordo com os números do ano passado, este serviço teve uma média de internamento de 8,1 dia, 10,8% de taxa de mortalidade e uma taxa de ocupação no Serviço de 80%. No serviço de urgência foram tratados por esta especialidade 48.237 pessoas, 40% do total de entradas. A Medicina Interna assegurou ainda 18.553 consultas externas, entre da especialidade e diferenciadas.

Para dar resposta a esta procura, Maria da Luz Brazão pediu mais recursos. Um extra está já a ser contratado, para além dos dois inicialmente considerados, anunciou o secretário.

O subsídio de fixação será um dos próximos passos, assim como o descongelamento de carreiras, anunciou Pedro Ramos. “Estamos a tornar mais apelativo o sistema público”, disse, enumerando depois o regresso do subsídio de insularidade já concretizado, a anulação do diploma da bolsa de horas, o pagamento das horas extraordinárias a 100%, e um novo regime de taxação deste trabalho extra em 2019. A isto juntou ainda o diploma de produção adicional.

“Estamos a seguir escrupulosamente tudo o que colocamos no nosso programa e que a população votou”, sublinhou, antes de entrar nas contas. “Este Governo pagou as dívidas em atraso, designadamente a totalidade da dívida às farmácias no valor de 50 Milhões de euros (ME), a que acresce o valor pago da dívida do SESARAM no montante de 200ME. Este ano será a última tranche de 75ME”. Pedro Ramos deu conta perante uma plateia repleta de profissionais da área que a dívida da saúde passou “de 580ME para 196ME de dívida financeira e comercial”, mesmo mantendo os investimentos nos centros de saúde e hospitais.

O também médico deu conta dos novos equipamentos, recordou a reorganização dos cuidados de saúde primários, para os quais foram canalizados 44,1 ME, e a aposta no médico de família. Actualmente são 137, não chegam, confirmou. Por isso, comprometeu-se com aumentar este número com médicos que estão a acabar a especialidade.

O Centro de Rastreio da RAM está a ser preparado com rasteiros do cancro da mama e retinopatia diabética. Está em vias de conclusão o rastreio do colo uterino e está na fase de reuniões para a implementação o rastreio do cancro colo-rectal. O rastreio das doenças respiratórias está no horizonte, comprometeu-se.

A saúde oral, a alimentação saudável, a hospitalização domiciliária são outras áreas a merecer atenção do governante. Pedro Ramos juntou ainda no seu discurso os desenvolvimentos no Porto Santo, com novos equipamentos, aumento da capacidade de diálise e extensão dos cuidados paliativos, assim como o início do serviço de teleurgência.

As jornadas decorrem ao longo de dois dias, contribuem para a actualização dos médicos e enfermeiros. As sessões são importantes porque lá são apresentadas as linhas orientadores em diversas áreas de intervenção, dentro da Medicina interna e Infecciologia.