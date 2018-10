Quase 3 mil vacinas contra a gripe administradas na Madeira em dois dias

A campanha de vacinação contra a gripe iniciou-se ontem na Região (e no país) e foram já muitas as pessoas que se deslocaram aos centros de saúde para fazer a vacina.

De acordo com dados fornecidos ao DIÁRIO pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), no primeiro dia de campanha, foram administradas 1.293 vacinas contra a gripe nos Centros de Saúde da Região. “Isto significou um aumento de 26% no número de vacinas administradas, em relação ao primeiro dia de campanha em 2017”, refere a informação veiculada.

Já hoje, até as 15h30, foram administradas mais 1.431 vacinas, perfazendo um total acumulado de 2.724 vacinas administradas.

O IASAÚDE salienta a organização dos serviços de saúde, que apesar do afluxo de utentes, permitiu a normalidade do funcionamento dos vários Centros de Saúde.

Recorde-se que, para esta época gripal, a Região previu a aquisição de 38 mil vacinas, o que corresponde a mais 3 mil vacinas do que as adquiridas na época 2017/2018, objectivando aumentar a cobertura vacinal da população a quem se recomenda a vacina.

“A vacinação contra a gripe é fortemente recomendada e gratuita para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos; pessoas residentes ou internados em instituições prestadoras de cuidados de saúde/sociais por longos períodos; doentes apoiados no domicílio pelas equipas de enfermagem, pessoas com doenças crónicas e imunodeprimidos; grávidas, bombeiros, residentes e guardas prisionais, e profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados do sector público. A vacinação ainda recomendada a outras pessoas, particularmente coabitantes e prestadores de cuidados a pessoas com maior vulnerabilidade”, recorda o IASAÚDE, sublinhando que a vacinação é gratuita para os grupos de risco e prioritários.