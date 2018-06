Qualidade das águas balneares em Machico preocupa JPP

No âmbito das comemorações do Dia Mundial dos Oceanos, o Juntos pelo Povo (JPP) foi, esta sexta-feira, à baía de Machico, onde estão integradas a praia Banda d’Além, de areia amarela, e a de São Roque, para questionar as razões para a falta de atribuição da bandeira azul, neste local.

“O JPP estranha que, de alguns anos a esta parte, não esteja a ser atribuída a bandeira azul a estas praias e gostaríamos de saber, através da Secretaria Regional do Ambiente e da Câmara Municipal de Machico, o que é que falta para que tenhamos este galardão”, questionou o deputado Carlos Costa, recordando que este ano, Machico e Câmara de Lobos, duas cidades com complexos balneares de excelência, não foram contempladas com esse galardão, que é um símbolo da qualidade ambiental.

“Estes são dois municípios que assinaram o compromisso com a ARM – Águas e Resíduos da Madeira. Mas não sabemos, ao certo, que tipo de investimento tem sido feito pela ARM para que se verifique a ausência deste galardão”, refere o deputado, acrescentando que a atribuição da bandeira azul requer um conjunto de critérios rigorosos e obriga a autarquia a apresentar a sua candidatura, através de uma coordenação regional que é feita pela secretaria do Ambiente.

“Será que o critério da qualidade das águas balneares poderá estar a emperrar esta candidatura?”, questiona Carlos Costa à Secretaria Regional do Ambiente. O deputado quer saber se estas praias “cumprem ou não os requisitos que comprovam a qualidade das águas balneares, do ponto de vista da directiva comunitária, e saber o que é necessário para que estas e outras praias possam recuperar a bandeira azul, como símbolo de qualidade ambiental”.