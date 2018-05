Público poderá votar melhor montra do Funchal no próximo ano

Os amores-perfeitos utilizados na decoração da loja de artigos decorativos ‘Glamour Decorações’ não deixaram indiferente o júri, que atribuiu àquele estabelecimento o primeiro prémio da 4ª edição do Concurso de Vitrinismo ‘Cidade das Flores’.

A apresentação dos vencedores decorreu, esta segunda-feira, Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, com a presença do presidente da Câmara, Paulo Cafôfo, e da presidente da ACIF, Cristina Pedra.

As montras das lojas ‘Vista Alegre’ e ‘Chá de Rosa’s’ arrecadaram, respectivamente, o 2º e 3º prémios.

Aos estabelecimentos comerciais vencedores foi atribuída uma gratificação monetária (por ordem crescente) no valor de: 250, 500 e 1000 euros. Foram ainda atribuídas menções honrosas a três outros participantes.

Para Cristina Pedra, este concurso de vitrinismo – que nesta 4ª edição contou com mais cinco participantes do que na edição anterior – é já uma “aposta ganha” no que toca à revitalização do comércio do Funchal, pois proporciona aos lojistas não só um prémio pecuniário mas também a oportunidade “vender com um novo visual”.

Coube, por sua vez, a Paulo Cafôfo anunciar a novidade. A iniciativa, que ‘veio para ficar’, irá procurar um maior envolvimento da comunidade, permitindo aos funchalenses que votem na sua montra favorita na próxima edição do concurso. Os votos do público terão um peso de 50% na decisão dos vencedores.

O autarca não quis deixar de frisar que a iniciativa representa uma forma da Câmara Municipal do Funchal (CMF) associar-se às comemorações da Festa da Flor, em parceria com a ACIF.

Paulo Cafôfo referiu-se ainda a outras iniciativas promovidas pelo Município no âmbito do seu Programa de Revitalização do Comércio e Serviços, nomeadamente: o projecto ‘Adopte uma Loja’, que conta já com 15 aderentes, ou o reforço da iluminação no centro histórico da cidade, que prossegue para a Rua João Tavira, após a intervenção na Rua das Pretas (que resultou numa poupança de 34 euros a nível energético).