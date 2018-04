PTP protesta contra “chantagem política e medidas eleitoralistas” de António Costa

O Partido Trabalhista Português entregou, no parlamento regional, um voto de protesto contra o que considera ser a “chantagem política e medidas eleitoralistas do primeiro-ministro em relação à Madeira.

“Com o aproximar das eleições legislativas regionais de 2019, temos vindo a assistir a uma profunda ingerência do primeiro-ministro, António Costa, na vida política regional. Existe uma estratégia de conquista do poder por parte do PS na Região Autónoma da Madeira (RAM) e para isso usam de uma forma desrespeitosa os meios do Estado para promover a candidatura do PS à presidência do Governo Regional, quebrando todos os princípios de neutralidade e imparcialidade que um representante da nação se devia reger”, pode ler-se no voto de protestos entregue pelo PTP.

As poucas vezes que o primeiro-ministro se deslocou à Região, acusa o PTP, fê-lo para “promover a candidatura do PS à Câmara Municipal do Funchal, numa vergonhosa batota eleitoral às expensas do erário público. Tanto é assim que já foi anunciado, oficialmente, que a próxima visita do primeiro-ministro à Região irá ser para participar em mais uma inauguração da autarquia funchalense, designadamente, a da recuperação do complexo habitacional dos Viveiros”.

O partido representado pro José Manuel Coelho na ALM denuncia uma “indecorosa chantagem política com as necessidades dos madeirenses e porto-santenses, por parte do Governo da República, nomeadamente, na questão da construção do novo hospital, no subsídio de mobilidade, no serviço público prestado pela TAP e até na atribuição dos reembolsos da ADSE aos beneficiários”.