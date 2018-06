PTP está contra o encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos no Caniço

A deputada do PTP, Raquel Coelho, exigiu esta terça-feira, a intervenção do Governo Regional e da Câmara Municipal de Santa Cruz perante a intenção do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos em encerrar o Balcão da Freguesia do Caniço.

De acordo com o Partido Trabalhista, o encerramento deste balcão no Concelho de Santa Cruz, significará a degradação do serviço prestado à população. “Teremos apenas um único balcão para cerca de 45 mil pessoas o que é inaceitável e resultará na morosidade do atendimento com filas intermináveis”, disse a deputada, acrescentando que as entidades públicas “não podem continuar assobiar para lado”, perante o que considera ser um “ataque” à população de Santa Cruz, exigindo à Caixa Geral de Depósitos que “faça o serviço público como banco do Estado e que não actue apenas visando medidas economicistas e de lucro fácil como se tratasse de uma empresa privada”.

A deputada do PTP sublinhou ainda que a freguesia do Caniço foi transformada no “dormitório das populações que trabalham no Funchal pelos especuladores imobiliários” e entende que é necessário “garantir o funcionamento de determinados serviços para uma maior dignidade da população”, tendo questionado a inércia da própria Junta de Freguesia do Caniço e da Câmara Municipal de Santa Cruz.