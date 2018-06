PTP está contra a alteração ao código laboral

O PTP-Madeira criticou hoje a última alteração ao Código de Trabalho levado a cabo pela Assembleia República, considerando que representa um embuste aos trabalhadores que ansiavam pelo fim da precariedade.

Quintino Costa acusa o primeiro-ministro, António Costa, de fazer falsas promessas à classe trabalhadora, pois no seu entender, as alterações efectuadas significam muito pouco tendo em conta as garantias que foram dadas pelo Partido Socialista.

Entre as alterações está o fim do banco de horas individual, sendo que será fixado o prazo de um ano após a entrada em vigor da nova lei para que as empresas acabem com esta possibilidade. Já o limite dos contratos a prazo passa a ter a duração máxima de dois anos, face ao três actuais.

As alterações aprovadas alargam ainda o período experimental de 90 para 180 dias para contratos sem termo com trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, o que o líder do PTP considerou um escândalo e a legitimação da precariedade.