PTP diz que BE prepara-se para “tirar o tapete” a António Costa

O Conselho Regional do PTP - Partido dos Trabalhadores Portugueses considerou hoje que o BE está a preparar-se para “tirar o tapete” ao Governo de António Costa, antecipando-se ao PCP, para “ficar com os louros” devido às leis laborais.

“Segundo informações que nós temos, Catarina Martins está a preparar-se para tirar o tapete ao Governo de António Costa, antecipando-se ao PCP, porque o executivo da República não quer revogar o Código Laboral, nem acabar, por conseguinte, a precariedade, os salários baixos e os recibos verdes”, disse José Manuel Coelho, porta-voz do Conselho Regional do PTP, que hoje esteve reunido numa unidade hoteleira no Funchal, na ilha da Madeira.

Para o dirigente do PTP, “os trabalhadores já deram tempo mais do que suficiente ao Governo para repor o antigo Código Laboral porque o país está a rebentar pelas costuras”.

“Se é para um Governo que se diz de esquerda fazer uma política de direita é melhor não estar lá, pelo que o BE está no caminho certo”, sublinhou José Manuel Coelho.

O PTP criticou também a governação do PSD na Região Autónoma da Madeira, acusando os sociais-democratas de “desnorte” e de “dar tiros nos pés” porque o presidente Miguel Albuquerque “quer é derrotar Paulo Cafôfo [presidente da Câmara Municipal do Funchal, apontado como candidato do PS à presidência do Governo regional em 2019]” e não se dedica “à boa governança”.

O PTP defendeu ainda um sistema fiscal próprio para a Madeira que “tenha atenção e esteja adequado à economia da região, constituída por Pequenas e Médias Empresas”.

José Manuel Coelho criticou também o apoio do PS Madeira à atribuição da Medalha de Mérito pela Assembleia Legislativa ao ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, por representar “uma traição aos antigos dirigentes socialistas que foram por ele perseguidos”.