PTP acusou o PS e o PSD de estarem do lado dos patrões

O PTP-Madeira reuniu hoje com a União dos Sindicatos da Madeira (USAM) para debater os problemas que se colocam actualmente no mundo do trabalho.

O líder dos trabalhistas, Quintino Costa, na conferência de imprensa que se seguiu à audiência com a USAM reconheceu a sua importância para a defesa dos trabalhadores, sobretudo, numa altura em que o Vice-Presidente do Governo Regional tem defendido “a flexibilização do horário de trabalho e o fim dos contratos colectivos”.

Quintino Costa acusou o PS e o PSD de estarem do lado dos patrões, deixando a pergunta no ar “se alguma vez o primeiro-ministro António Costa viria a Madeira para um evento dos sindicatos, como fez recentemente com os empresários”.