PSP Madeira oferece armas de fogo e munições à Polícia Florestal

A PSP Madeira vai entregar várias armas de fogo e munições à Polícia Florestal, no âmbito de um protocolo de colaboração entre o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

A cerimónia decorreu esta terça-feira no Salão Nobre do Comando Regional da Madeira, num acto solene presidido pela Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada.

Vão ser entregues 6 carabinas, 10 espingardas e 78 armas individuais, juntamente com 875 munições para espingarda e 80 para carabina.

As carabinas (as únicas armas de fogo que são novas) e espingardas destinam-se ao controlo cinegético da Polícia Florestal, e as ‘Valter’ (antigas armas da PSP) para protecção individual.