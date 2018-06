PSP leiloa objectos achados que não foram reclamados

O Comando Regional Madeira da Polícia de Segurança Pública vai realizar no próximo sábado, pelas 11 horas, um leilão público a ter lugar

no edifício sede, na Rua da Infância, Funchal.

Os objectos a leiloar foram achados por cidadãos e/ou pela Polícia, não tendo sido reclamados dentro do prazo legal. Os lotes de artigos achados podem ser visualizados no dia do leilão, entre as 10 horas e as 10h45.

“Tratando-se de um acto aberto à participação do público em geral, qualquer cidadão pode comparecer e tomar parte no mesmo, mediante inscrição junto da Secção de Achados do Comando Regional da Madeira, até cerca de 30 minutos antes do seu início”, refere a PSP em nota de imprensa.