Psicólogos elogiam investimento do Governo Regional na área da saúde mental

Os Psicólogos elogiaram hoje o investimento do Governo Regional na área da saúde mental. “Estamos no bom caminho no que toca à realidade regional”, disse a Presidente da Secção Laboral dos Psicólogos dos TSD, Helena Leal, durante uma conferência de imprensa que decorreu no Centro de Reabilitação Psicopedagógico da Sagrada Família.

Quando comparado à média mundial, “é motivador perceber que está a ser dada uma atenção muito especial a esta área, muitas vezes negligenciada, justificando-se pelo investimento que tem sido feito pelo Governo Regional ao assumir uma parcela considerável face ao orçamento global destinado à saúde”, sublinhou.

Helena Leal enalteceu a actualização da diária de internamento de psiquiatria e pedopsiquiatria das três instituições da RAM (a Casa de Saúde de São João de Deus, Câmara Pestana e o Centro de Reabilitação Psicopedagógico da Sagrada Família).

Elogiou também a assinatura dos contratos-programa entre o Governo e aquelas instituições particulares de solidariedade social, que irão permitir a realização de investimentos, no que respeita à criação de novas unidades de tratamento e melhoria das condições físicas.

A responsável defende que o investimento em saúde mental é um “imperativo” quer do ponto de vista moral, social e de saúde pública, quer a nível do retorno económico.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), Portugal situa-se no topo da Europa em relação à prevalência de perturbações mentais. A depressão afecta anualmente 7% da população portuguesa e é uma das principais causas de incapacidade e diminuição significativa da produtividade em Portugal. Até 2020 estima-se que a depressão se assuma como uma das principais doenças incapacitantes em todos o mundo, referiu a psicóloga Helena Leal.

Neste sentido, o investimento na saúde mental para além de ser um indicador de desenvolvimento da nossa Região, será sempre um investimento com retorno. “A cada euro investido num tratamento das doenças psiquiátricas ganham-se quatro euros em saúde e capacidade de trabalho”.

Por isso Helena Leal está convicta que “é por aqui que o Governo Regional deve continuar a apostar, com visão e sensibilidade, olhando a saúde mental como parte integrante da saúde global do indivíduo.”