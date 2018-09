PSD recusou sugestão do CDS para a redução do IMI

Amílcar Figueira, o vereador do CDS-PP presente na reunião de câmara da autarquia de Câmara de Lobos sugeriu esta quinta-feira à maioria PSD uma redução da taxa de IMI. Os sociais-democratas contrapuseram com argumentos de ordem social, nomeadamente a necessidade de manter o apoio em bolsas de estudo.

O CDS pretendia baixar a taxa de IMI de 0,32% para 0,31% em Câmara de Lobos, mas a maioria que governa o concelho, o PSD, contrapôs com a necessidade de não reduzir os apoios sociais, nomeadamente os montantes atribuídos nas bolsas de estudo, argumento aceite pelo vereador do CDS, Amílcar Figueira, que substituiu João Paulo Santos.

A redução pretendida pelo CDS representaria uma quebra de 80 mil euros na receita fiscal da autarquia. Amílcar Figueira aceitou os argumentos, mas lembrou ao presidente da Câmara que em “coerência” com a prática demonstrada pelo seu partido onde é poder, que é reduzir a carga fiscal de forma faseada e devolver rendimento às pessoas, o CDS irá retomar este assunto e propor a descida do IMI em 2019, no concelho de Câmara de Lobos.

”Foi por iniciativa do CDS que foi introduzido o IMI familiar, ajudando as famílias que têm mais filhos”, lembrou Amílcar Figueira, à saída da reunião desta quinta-feira. “O CDS defende a baixa fiscalidade, de forma progressiva, como modelo para atrair investimento e criar novos postos de trabalho. A nossa pretensão era baixar o IMI já este ano, ao contrário do que defende o PSD, que quer manter a mesma taxa. A nossa ideia era uma ajuda às famílias e não colocaria em causa as finanças da Câmara.”