PSD quer mostrar que “a Madeira não é só turismo”

O grupo parlamentar do PSD-M realiza, hoje e amanhã, umas jornadas temáticas dedicadas à economia e ao emprego. De manhã, os deputados visitaram a empresa de software Exictos e, na parte da tarde, foram recebidos na Bordal, uma empresa dedicada ao Bordado Madeira que tem procurado diversificar a oferta e procurar novos mercados, como foi o caso da parceira com a marca de alta costura Chanel.

“A economia regional tem vindo a crescer, de forma contínua e sustentada, há cerca de 60 meses. Após o período grave e complicado que atravessámos, durante o programa de assistência, regista-se uma curva ascendente contínua”, sublinha Carlos Rodrigues. O vice-presidente do grupo parlamentar social-democrata considera que esse crescimento “resulta do clima de confiança que se vê instalar na sociedade, do papel preponderante dos empresários e dos seus colaboradores, mas também da aplicação e operacionalização dos fundos comunitários”. Um trabalho que é do governo regional.

“Embora os fundos tenham origem na EU, a aplicação é da responsabilidade do governo regional e, dentro dos diferentes programas que foram criados, tem havido uma aplicação eficaz”, justifica.

“A economia do investimento público, que se registou durante anos, tem vindo paulatinamente a dar lugar a uma economia de investimento privado e não só na área do turismo. O que procurámos fazer, hoje, foi mostrar que a Madeira não é só turismo”, sublinha.