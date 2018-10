PSD quer isentar Produtores de Sidra da Madeira do Imposto Especial de Consumo

Sara Madruga, deputada do PSD na Assembleia da República, reuniu-se esta manhã, com a Associação de Produtores de Sidra da Madeira, de forma a perceber os constrangimentos sentidos pelos produtores à aplicação do que considera ser uma “injustiça” do Governo PS, BE e PCP.

A deputada condena a aplicação do imposto especial de consumo, criado em 2017 pela Geringonça para os produtores de sidra da Madeira, juntamente com uma série de burocracias e obrigações que colocam em causa a “manutenção” desta actividade na Madeira, “importante a todos os níveis”.

Situação que levará o seu partido a apresentar em Lisboa, na Assembleia da República, uma proposta de alteração para “isentar os produtores madeirenses de Sidra do pagamento do imposto especial de consumo, equiparando os produtores madeirenses aos produtores de vinho nacionais que estão isentos da burocracia e das obrigações discais aplicáveis ao sector.

“Infelizmente temos um governo da República que continua a não cumprir o que prometeu, mas não vamos baixar os braços e vamos continuar a pressionar o Governo para que os problemas da Madeira sejam resolvidos”, salientou Sara Madruga tendo exigido a António Costa, na passada quinta-feira, para honrar o “compromisso que assumiu com a Madeira, relativamente ao financiamento de 50% do novo hospital, rectificando a decisão de financiamento da ultima reunião de Conselho de Ministros”.