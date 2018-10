PSD propõe debate para acabar com o “trânsito caótico” no Funchal

O “congestionamento automóvel” que tem dado origem a um “trânsito caótico” na cidade do Funchal foi um dos temas abordados hoje na reunião de Câmara pelos vereadores do PSD na Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Rubina Leal defende que a mobilidade do Funchal merecia um planeamento estratégico por parte da Autarquia, antes de decidir encerrar e estreitar ruas no centro da Cidade, como tem acontecido na Rua Fernão Ornelas, na Rua do Bom Jesus e na Rua João de Deus.

“Hoje temos um trânsito caótico nas ruas do Funchal, como nunca se viu antes”, notou a autarca, apontando para os “engarrafamentos constantes” que as pessoas encontram quando se deslocam para o trabalho, para casa ou quando levam os filhos à escola.

Situação que tem provocado “muitos constrangimentos” para quem se desloca nas ruas do Centro e nas artérias de acesso à Cidade, fruto das “más opções políticas de mobilidade implementadas pela CMF”.

Segundo Rubina Leal, esta situação deve-se às “opções desta Câmara que tem optado por encerrar algumas ruas e reduzir faixas de rodagem” e aponta para a falta de um “estudo prévio com critérios definidos”.

Neste sentido anunciou um debate proposto pelo PSD, sobre a Mobilidade no Funchal, no próximo dia 29 de Outubro, na Reunião de Assembleia Municipal onde serão apresentadas propostas com vista a encontrar “soluções para o trânsito caótico que se vive na Cidade”.