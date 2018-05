PSD pede à autarquia de Santa Cruz intervenção urgente em veredas, caminhos e espaços públicos

O PSD alertou esta quinta-feira a Câmara Municipal de Santa Cruz (CMSC) para a necessidade de proceder à limpeza e arranjo de veredas, de caminhos e de espaços públicos e de interesse turístico.

“Há espaços que se encontram num estado deplorável”, disse o vereador social-democrata, Roquelino Ornelas, após a Reunião de Câmara, exemplificando com o Caminho Palheiro Ferreiro, o Miradouro do Cristo Rei do Garajau, o acesso à praia, jardins públicos e roteiros turísticos.

“O Caminho do Palheiro Ferreiro, onde se verificou uma derrocada, necessita de uma intervenção urgente” constatou, referindo ainda outros espaços como os jardins públicos, que são visitados todos os dias por dezenas de turistas e neste momento oferecem um “cartaz pouco recomendável.”

Roquelino Ornelas chamou ainda a atenção do executivo camarário de Santa Cruz para a necessidade de limpeza no acesso à praia no Garajau, que está “sujo”, para além de veredas e roteiros turísticos que necessitam de uma “intervenção urgente”.

Neste sentido a vereação do PSD apresentou hoje uma proposta de recomendação à CMSC para a limpeza e arranjo de veredas, de caminhos e de espaços públicos, incluindo os de interesse turístico.