PSD não compreende “sentido de voto” da oposição que chumbou taxa turísitca

Na reunião da Câmara Municipal do Porto Santo, realizada esta manhã, foram discutidos e aprovados o Orçamento de 2019 e as Grandes Opções do Plano para 2019-2023, que posteriormente serão votados na Assembleia Municipal. Os documentos foram aprovados com os votos a favor do PSD e a abstenção da oposição do PS e do MAIS. O mapa de pessoal para 2019 foi aprovado por unanimidade.

O orçamento tem uma despesa global de 4,796 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 5,8% e é o valor mais baixo dos últimos anos, devido às escassas receitas do Município.

O PS e o vereador do Mais Porto Santo votaram contra a proposta de regulamento municipal da Taxa Turística. O PSD, que governa o município, não entende “o sentido do voto desta oposição, que caberá à população avaliar. Estamos em democracia e estamos em minoria e este executivo continuará a trabalhar tendo em conta estes cenários”.

A proposta já tinha sido aprovada a 9 de Janeiro deste ano, tendo sido remetida a discussão pública.