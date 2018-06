PSD-Madeira dispensa “lições de boa governação”

O deputado social-democrata Carlos Rodrigues foi o porta-voz da insatisfação do PSD-Madeira face às políticas adoptadas pelo Partido Socialista em relação às Regiões Autónomas, isto depois do grupo parlamentar laranja e os responsáveis da Associação Regional dos Autarcas Sociais-Democratas se terem reunido para analisar a proposta de alteração à Lei de Finanças Locais.

“Está em marcha mais um violento ataque às Regiões Autónomas, ataque esse que é caracterizado por uma expressão muito simples. O actual primeiro-ministro António Costa quer com esta lei ‘cumprimentar com o chapéu alheio’. Por um lado dá mais competências aos municípios e autarquias locais, mas quer usar o dinheiro das Regiões Autónomas para o fazer. É no nosso entender isso é um roubo descarado”, afirmou Carlos Rodrigues.

Segundo o social-democrata “não deixa de ser relevante que este ataque aconteça em simultâneo com a visita à Madeira daquele que já é considerado por todos como o ministro da Saúde mais incompetente do período democrático, ministro esse que faz parte de um governo que está há três anos para resolver um vastíssimo conjunto de assuntos relacionados com os problemas e constrangimentos da Região”, como é o caso “do novo hospital”.

Ainda de acordo com Carlos Rodrigues, o Governo socialista “tem a ousadia de mandar semanalmente emissários de lá para cá sendo que esses emissários são os próprios ministros para dar lições de boa governação a todos os madeirenses, lições que todos os madeirenses dispensam”.

“São lições dadas por quem nada tem a oferecer e por quem tem manifestado uma incompetência gritante. É um sinal muito forte de que vale tudo para chegar ao poder e que está em marcha uma tentativa absoluta sem olhar a quaisquer meios para atingir esse mesmo poder”, acusou.