PSD-Madeira acusa Governo de “irresponsabilidade e desleixo” na ligação aérea com o Porto Santo

O grupo parlamentar do PSD/Madeira acusou hoje o Governo da República de “irresponsabilidade, imaturidade e desleixo” no processo de concessão da linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo, cujo prazo termina dentro de dez dias.

“Estamos a dez dias do final da actual concessão e não sabemos qual o resultado do concurso da linha aérea e vivemos um impasse, sem saber qual é o vencedor do concurso internacional”, disse em conferência de imprensa o deputado social-democrata Bernardo Caldeira, eleito pelo Porto Santo.

O deputado realçou que a situação acarreta “imensas dificuldades” para a população e para a economia da ilha e alertou para o facto de algumas operações turísticas de inverno terem sido afectadas.

“Convém lembrar que o Governo Regional iniciou este processo em junho de 2016, para evitar atrasos no concurso, mas pura e simplesmente, por irresponsabilidade e imaturidade e desleixo do Governo da República a situação hoje não está resolvida”, afirmou Bernardo Caldeira, vincando que dentro de dez dias o Porto Santo ficará, pela primeira vez na história, sem ligação aérea.

As viagens aéreas entre Porto Santo e a Madeira estão concessionadas à Aerovip, empresa que faz parte do grupo Sevenair, sendo que o prazo já foi prorrogado por um ano e termina no início de junho.

“A própria empresa que está a laborar e os seus trabalhadores não sabem o que irá acontecer dentro de onze dias”, advertiu Bernardo Caldeira, revelando que o PSD ficou “insatisfeito e decepcionado” neste aspecto com a visita do primeiro-ministro à Madeira, no dia 21 de maio.

“Este Governo da República e o primeiro-ministro, António Costa, ficarão na memória dos porto-santenses como os primeiros que desrespeitaram e desprezaram uma ilha que é parte do território português”, realçou.