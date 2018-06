PSD Machico fez aprovar optimização do canal de águas pluviais em vereda na Ribeira Seca

Os membros da assembleia de Freguesia do PSD Machico fizeram aprovar, na passada sexta-feira, 15 de Junho, uma recomendação para a optimização do canal de águas pluviais na vereda da levada do desembarcadouro, atendendo às várias queixas da população local. Com esta medida reforça-se, segundo os autarcas social-democratas, a necessidade de tomada de medidas pela Junta de Freguesia, no sentido da limpeza e desobstrução do canal, promovendo assim, a segurança de pessoas e bens.

Nesta reunião da assembleia municipal, foi também aprovado, por unanimidade, um voto de louvor à Escola Secundária de Machico pela excelente iniciativa e organização do 13.º Mercado Quinhentista, considerando este evento um marco fundamental para o desenvolvimento local.