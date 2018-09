PSD/Machico faz aprovar tarifa social para os bombeiros

Foi aprovada hoje, por unanimidade e por proposta do PSD, a aplicação da tarifa social de água aos bombeiros municipais e voluntários de Machico. Uma medida que surge na sequência da aprovação da iniciativa referente ao Estatuto Social do Bombeiro, da autoria do PSD, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Sendo esta uma matéria da competência municipal, os vereadores do PSD justificam esta medida como um reconhecimento do trabalho realizado pelos bombeiros, tendo por objectivo beneficiar estes profissionais e respectivas famílias.

Argumentam ainda com o trabalho de “alto risco, de desgaste e de protecção” que é continuamente efectuado pelas corporações de bombeiros do município.

Na reunião de câmara de hoje, os autarcas social-democratas chamaram também a atenção: para a falta de manutenção de algumas estradas do concelho; para a situação do Café do Solar do Ribeirinho, que continua fechado; assim como para algumas questões relacionadas com os espaços balneares, designadamente os horários da utilização das espreguiçadeiras da praia de areia amarela; os termos do contrato de concessão da Piscina do Caniçal e a falta de vigilância na praia de calhau.

Os autarcas social-democratas questionaram também o executivo camarário sobre a conclusão da Estrada agrícola da Ribeira Seca, sobre a falta de manutenção dos miradouros, sobre as falhas na sinalização e ainda sobre o andamento do concurso de admissão de pessoal.