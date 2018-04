PSD/Machico alerta para a intervenção no caminho municipal do Lombo das Faias

A Comissão Política do PSD/Machico alerta para o risco de segurança dos moradores do Lombo das Faias, na freguesia de Santo António da Serra, devido à intervenção que está a ser realizada no caminho municipal.

“Não pretendemos questionar a pertinência desta intervenção, uma vez que somos defensores do investimento público, principalmente se esse investimento representar maior qualidade de vida à nossa população, mas sim o timing escolhido, tendo em conta que acontece três semanas após o corte dos eucaliptos”, afirma o presidente da concelhia, Norberto Ribeiro.

Neste momento, sublinha, a estrada encontra-se encerrada, devido aos trabalhos que estão a ser realizados pela Câmara, nomeadamente “com a movimentação de terras que está a ser efectuada pela máquina que se encontra no local e não devido a um deslizamento de terras como foi noticiado hoje, num matutino regional”.

Norberto Ribeiro considera elevado “o risco de deslizamento de terras” não só pela altura escolhida para esta intervenção, “que não foi a melhor”, mas também porque “os recursos são escassos (apenas uma máquina escavadora a trabalhar) e porque os trabalhos estão a decorrer a um ritmo lento”.

A esta situação, acresce os transtornos do encerramento do caminho. “Compreendemos que, por questões de segurança, o arruamento esteja encerrado ao trânsito automóvel. No entanto, a autarquia deveria agilizar todos os meios para que esta situação seja resolvida o mais breve possível, minimizando o transtorno que esta situação acarreta aos cidadãos”, refere Norberto Ribeiro.