PSD-M atesta serviço de “excelência” da Gesba

O grupo parlamentar do PSD-M diz estar “satisfeito com o trabalho de excelência que é feito no Centro de Processamento de Banana da Ponta do Sol”. Os social-democratas inteiraram-se esta tarde das condições que o equipamento oferece, e no final da visita, Guido Gonçalves aproveitou para “desmistificar algumas afirmações que têm sido feitas”, apontando o Partido Junto Pelo Povo como principal força partidária que acusa a unidade de não ser “transparente”.

Ora nada mais falso, vincou o parlamentar do Norte da ilha que não só contrariou tais acusações como sublinhou ser “precisamente ao contrário” aquilo que sucede no interior da unidade industrial da zona Oeste.

Declarações que aconteceram ao lado dos administradores da Gesba, empresa pública que cabe a gestão da banana, entidade à qual não regateou elogios muito mais quando recordou que a sociedade vai assumir o seguro colectivo para que os agricultores sejam compensados pelos prejuízos que registaram nos últimos temporais.