PSD-M acusa CMF de “tapar o sol com a peneira”

O secretário-geral do PSD-M, Rui Abreu, critica, num comunicado de oito pontos, a Câmara Municipal do Funchal, pelo contencioso que a opõe a empresa Águas e Resíduos da Madeira e pelas declarações efectuadas pelo vice-presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia.

1- O Vice-presidente da CMF planta hoje uma notícia, sem direito a contraditório, onde dá conta do seu desagrado pelas suas próprias más condutas.

2- Isto apenas vem reconhecer que a famosa magia das finanças do Município do Funchal não é mais do que um castelo de cartas que se esboroa ao mínimo choque com a realidade.

3- Quem tanto apregoou transparência e quem tanto apregoou pagamentos em dia, é afinal um caloteiro da pior espécie que não cumpre com os acordos assinados, nem acata as próprias ordens emitidas pelo tribunal.

4- Porque o que o vice, teatralmente muito indignado, não disse, foi que a dívida à ARM continua, e persiste, porque o Município cobra o fornecimento da água e a recolha e o tratamento dos resíduos aos funchalenses, mas não paga essa verba à ARM. Ou seja, o vice-presidente da CMF cobra ao “cliente”, mas não paga ao “fornecedor”. Vergonhoso.

5- Mas o pior de tudo é que o vice tenta, pelo meio, assustar os funcionários da CMF com afirmações que são mentiras descaradas, como se a sua notória incompetência pusesse em causa os serviços camarários. Não coloca. Pelo contrário, obriga o executivo da CMF a ser sério e responsável, coisa que não tem sido. Até porque quando a CMF não paga os serviços prestados pela ARM, coloca em causa os serviços prestados pela ARM a todos os madeirenses!

6- Quanto aos ataques à autonomia, lamentamos a amnésia momentânea. É que o vice faz parte de um golpe precisamente contra a Autonomia da Região. E se fica muito indignado com uma “penhora” por sua própria culpa, o que dizer quando manda executar munícipes por dívidas de 20€?

7- Por fim, é lamentável que o PS exija a demissão de quem quer cumprir com as suas obrigações, e não de quem cobra e recebe dos munícipes sem pagar a quem de direito, como é o caso do vice-presidente da CMF.

8- No fundo, o PS prefere quem não cumpre com as suas obrigações a quem não brinca com o dinheiro dos contribuintes. Não é novo. Mas outra coisa não seria de esperar quando quem emite comunicados partidários tem interesses políticos evidentes na autarquia. Embora talvez não por boas razões.