PSD exige que Governo da República faça investimento tecnológico na RTP- Madeira em 2018

Sara Madruga da Costa, Rubina Berardo e Paulo Neves, deputados à Assembleia da República pelo PSD, apresentaram na Assembleia da República uma iniciativa legislativa com vista a exigir do Governo da República o cumprimento de mais uma promessa que já dura há mais de três anos: o investimento tecnológico na RTP Madeira.

O projecto de resolução entregue exige ao Governo a implementação e a concretização urgente de uma renovação tecnológica no Centro Regional da RTP – Madeira a ter início já em 2018.

Sara Madruga da Costa recorda que “há três anos que o Governo da República e o conselho de administração da RTP prometem iniciar o investimento tecnológico na RTP- Madeira e até à data, ainda não se viu nada: investimento zero. O investimento tem ido todo para os Açores onde o Governo da República já investiu cerca de 3,6 milhões de euros”.

“Infelizmente assistimos também em relação à RTP – Madeira, a mais um episódio do conhecido folhetim de promessas da República que dura já há três anos. São três anos de promessas de investimento, sem qualquer resultado e com investimento zero. Há uma falta gritante de investimento no Centro Regional da Madeira. Não aceitamos por exemplo que o Centro Regional da Madeira seja o único centro do país que ainda é analógico quando todos os outros já são digitais”, disse, acrescentando que “as carências da RTP Madeira são conhecidas e reflectem-se no trabalho diário dos profissionais que com os recursos obsoletos existentes fazem pequenos milagres para que a emissão e o serviço público regional não fique comprometido”.

Para Sara Madruga da Costa “é urgente iniciar o investimento e a renovação tecnológica na RTP – Madeira já em 2018 e inverter o abandono a que o Centro Regional da RTP -Madeira tem sido sujeito por parte do governo central”.