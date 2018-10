PSD exige que Estado português pague dívida de 18,6 milhões de euros à Madeira

O Grupo Parlamentar do PSD/M esteve hoje reunido com Pedro Ramos, secretário regional da Saúde. Carlos Rodrigues disse que, desde 2011, os custos inerentes às prestações de cuidados de saúde aos beneficiários das forças armadas, PSP e GNR são da responsabilidade do Sistema Nacional de Saúde, ou seja, do Estado Português. E, segundo os últimos apuramentos desses custos, os valores na Madeira já atingem os 18, 6 milhões de euros.

“Ou seja, há uma dívida do Estado para a Região de cerca 18, 6 milhões de euros. O senhor primeiro-ministro, em Maio deste ano, teve a oportunidade, na sua deslocação à Madeira, de se comprometer em liquidar esses valores ainda este ano, uma vez que são valores que se têm vindo a acumular ao longo dos anos”, afirmou.

Porém, continuou o deputado do PSD/M, ao analisarem a proposta de Orçamento de Estado para 2019 não encontraram qualquer materialização nesse sentido. Tendo isto em conta, aproveitando o debate na especialidade, que se vai iniciar na Assembleia da República, fez saber que os deputados sociais-democratas na Assembleia da República irão apresentar uma proposta de alteração que materialize e concretize o compromisso assumido por António Costa, de forma a que “mais esta dívida do Estado português à Madeira seja definitivamente liquidada”.