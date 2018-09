PSD enaltece “espírito de missão” dos Bombeiros Sapadores do Funchal

O presidente da Assembleia da Municipal do Funchal enalteceu os Bombeiros Sapadores do Funchal, que hoje celebram o 130º aniversário. “Poucas são as profissões que exigem um tão elevado espírito de serviço, de disponibilidade para o outro e de assunção de risco como a vossa”, disse Mário Rodrigues, durante a cerimónia que decorreu esta manhã nos Paços do Concelho do Funchal.

Referindo que os Bombeiros Sapadores do Funchal “são dos mais bem formados” do País, Mário Rodrigues sublinhou o trabalho conjunto do Serviço Regional de Proteção Civil, reforçando o papel desta corporação na Região Autónoma. “Não pode haver a menor dúvida sobre o apoio e reconhecimento de toda a sociedade à vossa acção”.

Rubina Leal, vereadora do PSD na Câmara Municipal do Funchal, também elogiou aquela corporação, destacando o “espírito de missão dos Bombeiros em prol da segurança da população do Funchal e da segurança do concelho.”

Todos os funchalenses têm uma enorme dívida de gratidão e o mínimo que a Autarquia pode fazer é implementar a tarifa social de água aos bombeiros. Por isso, lembrou, o PSD foi um dos partidos que defendeu esta proposta, aprovada em Reunião de Câmara.