PSD diz que Machico “vive apenas de festas e festinhas”

Na Sessão Solene do Dia do Concelho de Machico, que está a decorrer nesta manhã, Marco Nascimento, do PSD/M, disse que o concelho “parou”, “estagnou” e “vive apenas de festas e festinhas”.

“Neste concelho, tanto temos mar como serra e, portanto, é por demais evidente que as várias freguesias estão subaproveitadas no que toca ao seu potencial turístico. Falta uma estratégia de diferenciação do produto local ao nível da freguesia para fortalecer a marca Machico”, afirmou.

Marco Nascimento acrescentou que “não há uma estratégia de incentivo à criação de novas unidades hoteleiras, como também não se vislumbra qualquer estratégia de manutenção e crescimento das unidades hoteleiras já existentes”.

Tendo isto em conta, o socia-democrata lançou um desafio às diversas entidades regionais presentes na iniciativa: “Que este ano, passados 600 anos que os navegadores aqui desembarcaram, Machico seja o local escolhido para as celebrações do Dia da Região”.

Emanuel Gaspar, do JPP, e João Bosco, presidente da Assembleia Municipal de Machico, defenderam a alteração do Dia do Concelho para 8 de Maio. Bosco deu a entender que, muito provavelmente, no próximo ano, a celebração acontecerá já com a nova data.

Alves Sousa, do PS, apontou as catástrofes naturais ocorridas que destruíram o Porto da Cruz e o Porto de Recreio de Machico, tendo questionado porque é que o Governo Regional não apoiou o orçamento camarário para fazer face a estas despesas inesperadas.