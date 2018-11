PSD desafia Ministra da Saúde a honrar a palavra dada

No debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2019 que durou cerca de seis horas e meia, a deputada Sara Madruga da Costa desafiou a Ministra da Saúde a honrar o compromisso assumido pelo Primeiro Ministro de financiar em 50% o novo Hospital da Madeira, compromisso esse que no Orçamento do Estado corresponde a 13%.

Sara Madruga da Costa anunciou que o PSD irá apresentar em sede de propostas de alteração, uma proposta visando exactamente repor o financiamento da república para os 50%.

Mais afirmou que com isso, “serão criadas as condições materiais para que o Governo possa salvar a face neste dossier”.

A deputada madeirense disse ainda “olhos nos olhos” a Marta Temido, no primeiro dia da ministra no parlamento, que embora tenha consciência que não é o Governo que aprova as alterações ao Orçamento do Estado, a sua opinião relativamente aos grupos parlamentares que o apoiam não é certamente indiferente, deixando por isso um recado ao PS, BE e PCP, de que “estão a tempo de satisfazer aquilo que é uma necessidade da Região e de se colocarem ao lado dos madeirenses e dos porto-santenses”.

Sara Madruga da Costa explicou ainda à ministra da saúde “que acabou de chegar, mas que certamente está amplamente informada sobre o novo Hospital da Madeira”, a “história que é simples de contar: o Governo da República durante três anos prometeu financiar em 50% o novo Hospital da Madeira, no Conselho de Ministros anunciou um financiamento, dias depois publicou um financiamento diferente. Feitas as contas, o Governo neste momento apenas assume pagar 13% para o novo Hospital da Madeira”.

“Já o BE e o deputado Ernesto Ferraz”, referiu a deputada social democrata, “já estão cá há algum tempo, mas parece que só acordaram hoje para o problema do novo Hospital da Madeira e não tiveram qualquer problema em aprovar na semana passada um dos Orçamentos do Estado mais penalizadores para a Madeira”.

Na resposta Marta Temido foi evasiva e nada disse sobre as questões colocadas pela deputada social democrata relativas ao financiamento do novo Hospital e à dívida de cerca de dezoito milhões de euros à Madeira, tendo sido apenas feito uma referência muito vaga pelo secretário de estado adjunto e da saúde Francisco Ramos “a todo o empenho e apoio do Governo no desenvolvimento do projecto e da obra do novo Hospital da Madeira”.