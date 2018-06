PSD contra o encerramento parcial dos CTT no norte da ilha

A deputada à Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, manifestou, hoje, o seu profundo repúdio e indignação perante a intenção de encerramento parcial das estações dos CTT em São Vicente e no Porto Moniz.

Numa iniciativa realizada junto aos CTT de São Vicente, que contou com a presença do presidente da câmara municipal, José António Garcês, Sara Madruga da Costa sublinhou os alertas dos deputados social-democratas da Madeira na denúncia desta situação, para que o Governo da República pudesse impedir o encerramento. “Não o fez e mantém-se em silêncio”, acusa a deputada que estanha também o silêncio de Emanuel Câmara, presidente da câmara municipal do Porto Moniz, e de Paulo Cafofo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, perante o encerramento do balcão do Porto Moniz, de Santo António e, aos sábados, da Avenida Zarco.

“Não ouvimos até à data, uma única palavra em defesa das pessoas afectadas pelos encerramentos dos CTT”, afirmou, referindo ser altura de passarem das palavras aos actos e defenderem efectivamente as pessoas nos seus concelhos. “É fácil ser forte com fracos quando se é fraco com fortes” acusou a deputada.

Para Sara Madruga da Costa esta é mais uma “má decisão dos CTT que prejudica a população destes dois concelhos da costa Norte, em especial os mais idosos, e constitui um mau prenúncio”.

Relembra o que aconteceu com as estações da Ponta Delgada, do Porto da Cruz e do Canical que começaram por funcionar a 1/2 e tempos depois acabaram por ser encerradas definitivamente.

“Não aceitamos que se ponha em causa o funcionamento das únicas estações concelhias dos CTT existentes nestes dois municípios e somos contra esta decisão”, assegurou.

Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente considera “injusta” esta decisão, lembrando que a população deste concelho é idosa, estando habituada a usar frequentemente os CTT tanto para levantar reformas como para fazer pagamentos.

Mesmo que a abertura se faça apenas num período do dia, adivinha um grande transtorno para a população, já que os transportes públicos também são têm uma grande frequência em toda a costa norte.

“Acho que está a faltar pela parte dos CTT aquilo que é verdadeiramente o serviço público”, disse o autarca, reforçando que este tipo de instituições são feitas para servir a população.