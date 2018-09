PSD contra aumento do IMI no Funchal

“O agravamento da taxa do IMI para o triplo sobre os prédios devolutos no Funchal comprova o falhanço da Câmara Municipal do Funchal (CMF) nas políticas de reabilitação urbana”, declarou o vereador social-democrata, Elias Homem de Gouveia, na sequência da proposta aprovada hoje na reunião de Câmara do Funchal, com os votos contra do PSD e CDS.

“Triplicar o IMI não só é uma medida exagerada, como não vai trazer nada de novo à reabilitação urbana. Pelo contrário vai penalizar e onerar mais os proprietários”, frisou Elias Homem de Gouveia.

Em alternativa, o vereador defende “a criação de uma Sociedade de Reabilitação Urbana, para elencar prioridades, fazer o levantamento dos prédios devolutos e recuperá-los. Apostando assim numa verdadeira reabilitação urbana do Funchal”.

“A lei permite, através dessa Sociedade a negociação com os proprietários (...). Outras cidades do País criaram as Sociedades de Reabilitação, e conseguiram outra dinâmica para os centros urbanos”, sublinhou, exemplificando com as cidades de Lisboa, Porto e outras mais pequenas.

Falando sobre a incapacidade do executivo da CMF em resolver a questão da reabilitação urbana, Homem de Gouveia, lembrou ainda que, em várias ocasiões, é o próprio presidente da autarquia funchalenses que diz que o problema não é financeiro.

“Então para a reabilitação urbana, o problema também não será de índole financeira. Será uma questão de mudar as políticas, coisa que este executivo não tem feito”, rematou o autarca.