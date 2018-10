PSD considera “golpada” e “roubo” decisão do conselho de ministros sobre o novo hospital

A publicação da resolução do conselho de ministros que, ao contrário do que foi anunciado há duas semanas, já não garante 132 milhões da República para o novo hospital da Madeira, mas apenas 96 milhões, surpreendeu o PSD que realiza, em Santana, as suas jornadas parlamentares.

“Tivemos, até hoje, uma luta com a República. A 27 de Setembro, no último concelho de ministros foi anunciado que a República pagaria 50% do novo hospital, através de 132 milhões de euros, hoje, dia 10 de Outubro, fomos brindados, pela negativa, com uma resolução do conselho de ministros que, no papel, não é o que foi anunciado”, afirma Jaime Filipe Ramos.

O líder parlamentar social-democrata considera que o ‘corte’ de 36 milhões de euros, entre o anúncio do governo de António Costa e a publicação a resolução é “uma golpada” e acusa o governo socialista de Lisboa de andar “a gozar com os madeirenses”.

“Não se faz isto aos madeirenses, não se anuncia, como o primeiro-ministro veio dizer à Madeira que eram 50% e não se falava mais no assunto e, hoje, com estes valores anunciados, se não for feita uma correcção, o montante que a República quer comparticipar não chega a 30%. Isto não é sério, é gozar com os madeirenses”, protesta o deputado do PSD.

A indignação de Jaime Filipe Ramos é proporcional ao aparato com que foi anunciado, há duas semanas, a comparticipação de Lisboa.

“Não se fazem anúncios, não se fazem páginas a dizer que agora vamos pagar o novo hospital, que vamos pagara 50% como disse, à boca cheia, o primeiro-ministro e, depois, dar uma golpada destas”, acusa.

Mais grave, é o facto de o governo da República pretender deduzir ao valor da construção e equipamento do novo hospital, um hipotético valor comercial dos hospitais Nélio Mendonça e Marmeleiros.

“Mais grave é que, pela primeira vez e sem qualquer anúncio prévio, algo que nem o primeiro-ministro disse ou outro protagonista político, querem usar património da Região, violando o Estatuto e a Constituição. A República quer fazer dinheiro com o nosso património, com o Hospital dos Marmeleiros e o Hospital central dr. Nélio Mendonça”, afirma.

Jaime Filipe Ramos considera que se está perante “um roubo, por parte do Estado, de património da Região. Património que não será alienado, é um activo da Região que continuará ao serviço da população”.

O líder parlamentar do PSD repete que esta é “uma golpada” de Lisboa e espera que “a República corrija rapidamente esta resolução do conselho de ministros que é um embuste, não vai ao encontro do que foi dito há duas semanas, é um recuo do governo da República”.

Para o PSD e para o governo regional esta é uma situação grave, que põe em risco todo o processo.

“O que podemos deduzir é que a República não tem vontade e que se construa um novo hospital. A República não quer um novo hospital” afirma o deputado que exige a António Costa que cumpra a palavra.