PSD chama Emanuel Câmara de “marioneta” de Paulo Cafôfo

“O pseudo presidente do PS/Madeira veio hoje acusar o PSD de ter medo de eleições. Ora, o PSD não só não tem medo de eleições como sempre se submeteu aos diversos atos eleitorais, somando no seu historial vitórias sem necessitar de recorrer a esquemas nem a ‘show off’ político”, começa um texto de resposta dos social-democratas madeirenses aos ataques de que foi alvo o seu presidente pelos socialistas.

No texto, assinado pelo secretário-geral Rui Abreu, reforçam que “se há partido que é perito em malabarismos, esse partido é o PS. Senão vejamos o que aconteceu nas últimas eleições internas, em que foi precisa uma bengala exterior para colocar Emanuel Câmara na liderança”.

E continua: “Mas nesta encenação, não faltou o Presidente da Câmara do Funchal, que também subiu ao planalto do Paul da Serra para vestir a pele de outros, esquecendo-se de que foi eleito para gerir uma cidade, a qual há muito abandonou sem qualquer vergonha e à qual só se desloca para receber o ordenado.”

Rui Abreu, em defesa de Miguel Albuquerque vai mais longe e assinala que “mais curioso é que esse mesmo presidente de Câmara venha agora defender o gado ordenado na serra, que sempre foi defendido e posto em prática pelo PSD. É que quando se reclama o pastoreio ordenado e planeado, esquece-se, propositadamente, de dizer que essa é já uma realidade colocada em prática pelo Executivo Regional”, aponta.

Continuando ao ataque, reforça que Paulo Cafôfo, “em vez de aproveitar todas as oportunidades para aparecer e falar do que não sabe, o presidente da Câmara do Funchal deveria olhar e cuidar daqueles que o elegeram e de uma cidade onde a falta de planeamento e desnorte na gestão é gritante”.

Por fim, e à semelhança do título do comunicado “A Marioneta”, os social-democratas assinalam: “Alertamos para a falta de sentido das promessas que são feitas por quem nem é sequer candidato a presidente do governo regional. De marionetas andam os madeirenses fartos.”