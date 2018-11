PSD apreensivo com o encerramento da Rua Dr. Fernão Ornelas

As preocupações dos comerciantes da Rua Dr. Fernão de Ornelas, que apresentaram um abaixo-assinado contra o encerramento da rua, foram o assunto levado pelo PSD, esta quinta-feira, à reunião semanal de Câmara da autarquia do Funchal.

“É com apreensão que o PSD olha para o encerramento da Rua Dr. Fernão de Ornelas. Os vereadores estiveram ontem no terreno, ouviram as queixas e preocupações dos comerciantes locais, e levaram todas essas inquietações à Reunião de Câmara”, explica Rubina Leal, alertando para o facto desta artéria ser “essencial” para a cidade.

“É fundamental para escoar o trânsito, é fundamental porque temos parques de estacionamento à volta daquela rua que necessita de ter circulação automóvel”, disse, sublinhando que aquela é uma zona de comércio que deve ser protegido.

A autarca não entende, por isso, os números apresentados por Paulo Cafôfo. “Foi-nos transmitido [pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF)] que 80% dos comerciantes da zona pretendiam o encerramento na rua. Aquilo que nós constatamos, ao estar no terreno, ao falar com os comerciantes, é que houve um abaixo-assinado onde dizia precisamente o contrário”, frisou Rubina Leal.

Para a vereadora do PSD, há uma falta de planeamento e de organização por parte da CMF, exemplificando com a construção de ecopontos no troço entre o Anadia e o Mercado dos Lavradores.

“Primeiro fazem a obra e depois falam com os comerciantes”, notou, lembrando que naquele local foram construídos ecopontos e só depois dos comerciantes se insurgirem contra aquelas estruturas, a CMF mandou tapá-los.