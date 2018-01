PSD afirma que é importante separar a política da justiça no caso da queda da árvore no Monte

João Paulo Marques falou ao DIÁRIO em nome do PSD afirmando que “é muito importante separar aquilo que é da política daquilo que é da Justiça”, acrescentando que “a constituição do senhor presidente da Câmara como arguido é uma questão que apenas à justiça diz respeito”.

“Para nós o mais importante é que as pessoas e as famílias que foram afectadas pela tragédia do Monte recebam o apoio, que tanto precisam”, acrescentou João Paulo Marques.

O social-democrata assumiu que “o PSD nunca pediu a demissão de nenhum titular de cargos públicos, seja ele o presidente da Câmara ou vereadores”. “Na nossa opinião, essa é uma decisão unicamente pessoal e que apenas ao presidente da Câmara diz respeito”, concluiu.

Rubina Leal não tece comentários

Rubina Leal, vereadora pelo PSD na Câmara Municipal do Funchal e que, em Agosto de 2016 estava na corrida para a presidência, não faz qualquer comentário em relação à constituição de Paulo Cafôfo enquanto arguido.

Contactada pelo DIÁRIO, Rubina Leal afirmou nunca ter comentado o assunto, pelo que vai continuar a não fazê-lo.