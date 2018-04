PSD afirma que a Câmara da Ponta do Sol tem capacidade de investimento

O PSD afirma que o anterior executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol, liderado pelos social-democratas, deixou cerca de 2 milhões de euros no saldo da conta de gerência do Município em 2017 que transita para o ano económico de 2018. Além disso, afirmam que as contas da autarquia 2revelam ainda uma grande redução da dívida ao longo dos anos, quer à banca quer aos fornecedores”.

“Isto é revelador de uma excelente gestão por parte do PSD, que deixou a Câmara Municipal com um saldo positivo e com uma boa margem de manobra para futuros investimentos na Ponta do Sol”, constatou o vereador social-democrata naquele Município, Lino Pita, após a Reunião de Câmara.

“Ao contrário daquilo que é transmitido à população, de que não há margem de execução, a verdade é que existe margem para o investimento no concelho, o que não se tem verificado com este executivo”, afirmou, recorrendo ao exemplo da frente mar da Ponta do Sol.

Através de comunicado, o PSD relembra que, após a última forte ondulação, que deixou a Praia da Ponta do Sol em mau estado, nada foi feito pela Câmara, apesar das contas do Município estarem de boa saúde. “A praia da Ponta do Sol, localizada no coração da vila, em frente a unidade hoteleiras, já merecia uma intervenção por parte da Autarquia, mas até o momento encontra-se ao abandono”, acusa.

Para Lino Pita esta “imagem degradada e desleixada” que é transmitida para turistas e residentes deve ser rapidamente desfeita, defendendo uma intervenção urgente naquele local.