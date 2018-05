PSD acusa CMF de delegar segurança e gestão do espaço público

“A Câmara Municipal do Funchal (CMF) é a entidade responsável pela manutenção e segurança dos espaços públicos. É à autarquia que cabe saber se os espaços oferecem ou não condições de segurança para que se realizem eventos seja de cariz religioso, popular, ou outro”. Palavras da vereadora do PSD, na sequência da reunião de Câmara desta quinta-feira.

Rubina Leal considera que a autarquia quer “lavar as mãos” e “passar a total responsabilidade da ocupação do espaço público para comissões ou grupos de pessoas que, informalmente e com muito boa vontade, fazem algumas festas religiosas e populares”, situação que classifcia de ““inadmissível”.

Na Reunião de Câmara, o PSD tomou também conhecimento de que o passeio pedonal entre Santo António e São Martinho, anunciado em 2014 pela Câmara Municipal do Funchal, não tem “condições técnicas para avançar”.

“Apesar de ter sido ‘inaugurada’ um placa – que esteve lá durante dois anos –, apesar de terem sido anunciadas todas as obras que iam ser efectuadas, vem hoje o senhor presidente de Câmara dizer que não há condições técnicas para fazer este mesmo percurso. Não podemos ter um presidente de Câmara que anuncia, que promete e que inaugura, e que só depois verifica se há ou não condições para realizar a obra”, criticou Rubina Leal.

A vereadora social-democrata também se mostrou admirada com o silêncio do edil face à tomada de posição do Primeiro-ministro na sua visita à Região.

“É interessante ver que o presidente de Câmara que foi a Lisboa dar murros na mesa, e reunir com o senhor Primeiro-ministro, calculamos nós para tratar de assuntos da Cidade, dizer que não iria fazer comentários acerca desta matéria porque não interessava que fosse falado em Reunião de Câmara.”