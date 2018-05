PS vai chamar Miguel Albuquerque à Assembleia por causa do contencioso com a CMF

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira vai pedir, em sede de Comissão, uma audição ao presidente do Governo Regional para clarificar a questão do contencioso político com a Câmara Municipal do Funchal (CMF) conhecido este fim-de-semana, marcado pelo facto de o executivo ter mandado executar a autarquia em 15 milhões de euros.

Em conferência de imprensa, o líder parlamentar do PS considerou este um “ataque sem precedentes à Câmara do Funchal”.

Victor Freitas explicou que os preços hoje praticados pela Águas e Resíduos da Madeira (ARM) continuam a ser um exagero e foi por isso que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) levou o Governo a tribunal, da mesma forma que no passado outro titular da CMF (Miguel Albuquerque) contestou as medidas do Governo por parte desta empresa (na altura Valor Ambiente).

Tal como referiu, a autarquia contestou em tribunal os aumentos de água em 2014, na ordem dos 14 por cento (um aumento exorbitante sobre os funchalenses), contestou a tarifa de resíduos sólidos urbanos, que continua em contencioso em tribunal, bem como contestou novamente o aumento do preço das águas que a ARM queria cobrar à CMF em 2017.

Segundo lembrou, este ano, em Março, foi feito um acordo em tribunal, assinado pelas partes, para o pagamento enquanto esta questão não tem uma conclusão definitiva em tribunal. “Até ao momento, da parte da CMF nas suas contas com o Governo Regional, está a cumprir e não tem nenhuma dívida ao Governo”, disse.

Mas, prosseguiu, “este fim-de-semana ficámos a saber que o Governo criou um contencioso político com o município do Funchal”. “Utilizar a Autoridade Tributária como arma política é de facto um escândalo sem paralelo no relacionamento entre instituições democraticamente eleitas pelo povo da Madeira. Pela primeira vez, isto acontece em democracia”, afirmou Victor Freitas.

O líder parlamentar do PS constata que “o Governo Regional tem por objectivo paralisar a Câmara do Funchal, dar cabo das medidas sociais que têm sido implementadas e criar dificuldades ao município”.

O socialista diz que esta atitude tem a ver com as eleições do próximo ano, mas adverte que “na política não vale tudo” e que o presidente do Governo, os secretários regionais e os responsáveis destas empresas não devem utilizar o Governo Regional como instrumento político-partidário para atingir o município do Funchal e os funchalenses.

Segundo Victor Freitas, a presidente da ARM e a secretária do Ambiente não reúnem condições para continuar desempenhar os respectivos cargos.

Assim, o responsável adiantou que o Grupo Parlamentar do PS vai pedir, em sede de Comissão, uma audição a Miguel Albuquerque “para clarificar estas matérias, porque não queremos crer que o senhor presidente do Governo vai continuar com este jogo político”.

“Queremos o senhor presidente do Governo Regional aqui. Ele não pode continuar em silêncio como tem estado estes dias e não pode fazer a política de corpo ausente, em que não aparece na praça pública a se manifestar em relação a este tipo de situação”, frisou.

Victor Freitas lembrou, ainda, que quando Albuquerque era presidente da Câmara do Funchal “deixou uma dívida de 30 milhões de euros à Valor Ambiente, agora denominada ARM, valor esse que se recusava a pagar ao Governo Regional então”.