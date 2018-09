PS sugere aumento da área nos parques empresariais para implantação de produções agrícolas

O Partido Socialista-Madeira visitou, hoje, duas explorações agrícolas mecanizadas no Parque Empresarial da Calheta, uma das quais de produção em sistema de hidroponia. Uma iniciativa inserida no âmbito do projecto “A Madeira que queremos”, que contou com a presença do candidato do partido às Eleições Regionais de 2019, Paulo Cafôfo, e que, tal como explicou a deputada Sofia Canha, teve em vista ter contacto directo com boas práticas em termos agrícolas nesta vertente empresarial.

Na ocasião, a parlamentar socialista fez referência ao facto de os parques empresariais terem aberto a possibilidade de implantação de produção alimentar, mas só em 20% dos mesmos. «Constatamos, neste especificamente, que uma área substancial, que é a maior área do parque empresarial, está sem utilidade. Portanto, abrimos aqui a hipótese e a discussão de aumentar a área para implantação de produções deste tipo, sempre de forma sustentável», afirmou Sofia Canha.

Em relação às explorações visitadas, a deputada destacou a decisão dos empresários em terem feito estes investimentos, referindo que os mesmos têm sentido que vale a pena enveredar por esta vertente, uma vez que é um caminho que permite alguma autonomia insular em relação aos produtos vindos do exterior. «Dá-nos alguma capacidade em termos de fornecimento de produção alimentar aqui na Região», sustentou.

Por outro lado, Sofia Canha também fez questão de salientar o facto de a Região ter uma tradição agrícola e de produção alimentar de cariz familiar, algo que é muito importante e que deve ter um peso relevante, mas constatou que a mesma «tem sido pouco acarinhada até agora» e que «não há um plano regional para a agricultura familiar».

A parlamentar lembrou o facto de, a nível nacional, ter sido criado o Estatuto de Agricultura Familiar. Tal como referiu, «a agricultura familiar precisa de algum incentivo», mas «aqui na Região a verdade é que até agora não se conhece qualquer investimento». «Aquilo que acontece é que o Governo Regional não tem alocado verbas próprias da Região para este sector, mesmo da agricultura familiar, que precisa, de facto, de um empenho e de um apoio do Governo. Tem usado na área da agricultura os fundos comunitários, mas, de facto, precisam de escala e não são os pequenos agricultores que vão recorrer a esses fundos», afirmou.

Segundo Sofia Canha, ambas as áreas são necessárias. «É muito importante, tanto a área empresarial do setor de produção alimentar, como a área familiar e tradicional da Região, que aliás, ajuda a fixar e a dinamizar socialmente as localidades onde tradicionalmente se faz esse tipo de agricultura. É preciso ajudar esses pequenos agricultores, sobretudo na área da comercialização dos seus produtos», sustentou ainda.