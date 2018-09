PS quer ouvir Paula Cabaço e guias-intérpretes sobre falta de fiscalização

Em comunicado dirigido hoje à redacção, o Grupo Parlamentar do PS revela que deu entrada, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a um pedido de audição dirigido à secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, e ao Sindicato dos Guias-Intérpretes.

O pedido surge no seguimento da manchete de quinta-feira do DIÁRIO.

O deputado Jaime Leandro justifica este pedido de audição “tendo em conta as informações vindas a público, que dão conta da falta de fiscalização dos profissionais que exercem a profissão de guia-intérprete, alguns dos quais não têm qualificações bastantes para o efeito, colocando em causa a qualidade profissional e a leal concorrência”.

“Esta posição é também tomada considerando as falhas de segurança denunciadas pelos guias-intérpretes profissionais nos percursos recomendados e as falhas na informação e na vigilância, o desleixo na limpeza das bermas das estradas, jardins e outros percursos pedestres de interesse turístico, bem como a comercialização inadequada de souvenirs, situação incompatível com um destino de excelência”, acrescenta o socialista.

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira considera ser, assim, “da máxima urgência” que a secretária regional da tutela, Paula Cabaço, seja ouvida no Parlamento Regional, bem como o Sindicato dos Guias-Intérpretes, “a fim de prestarem esclarecimentos sobre a matéria, pois a defesa da qualidade do destino Madeira a todos importa”.