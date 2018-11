O presidente do PS-M, Emanuel Câmara, foi dizer a Marcelo Rebelo de Sousa que o seu partido prefere que as eleições regionais sejam a 29 de Setembro.

O PS aceita que as eleições regionais sejam “em simultâneo” com as nacionais.

“Há muitos custos com os actos eleitorais”, diz Emanuel Câmara que considera que esta é a oportunidade para “realizar as eleições no mesmo dia”.