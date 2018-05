PS protesta contra atrasos do Governo Regional nos apoios às associações de bombeiros

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista-Madeira deu, hoje, entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira a um voto de protesto contra alegados atrasos, por parte do Governo Regional, na transferência dos apoios financeiros às associações de bombeiros.

Num comunicado dirigido à imprensa, o PS explica que o Governo Regional da Madeira inscreveu no Orçamento Regional para 2018 o valor de 1.950.000 euros para apoio às associações de bombeiros da Região Autónoma da Madeira. Associações estas que são responsáveis pela gestão técnica e financeira das corporações de bombeiros voluntários e que, além do apoio financeiro do Governo, contam com o apoio das Câmaras Municipais, as quais fazem por cumprir com as transferências mensais acordadas.

Ora, em causa está, segundo a deputada Sofia Canha, “os atrasos nas transferências do apoio financeiro do governo podem comprometer ou tornar difícil o cumprimento das obrigações”. Tal como adianta, verificou-se este ano que o pagamento referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março só se efectivou em Abril.

“Os encargos financeiros são mensais e a vida dos bombeiros e das estruturas onde estão integrados não fica suspensa durante três meses, sendo desejável que o governo transfira mensalmente os apoios a que se propôs cumprir”, adverte a deputada socialista”, acrescenta Sofia Canha.