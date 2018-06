PS pede explicações a Pedro Calado sobre o FET-M

O grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira vai solicitar a marcação de uma audição parlamentar ao vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, de modo a serem prestados esclarecimentos sobre a remuneração dos dirigentes do Fundo de Estabilização Tributária (FET) da Madeira.

De acordo com os socialistas, que citam a notícia avançada na edição de hoje do DIÁRIO, “os dirigentes do FET da Madeira auferem de remuneração pelas funções que desempenham, uma prática que é completamente oposta ao que acontece com os membros do conselho de administração do FET da República. A informação hoje veiculada dá conta que o vice-presidente do Executivo madeirense, Pedro Calado, em 20 de abril de 2018, executou uma revolução na estrutura do FET-M, alargando a administração de três para cinco elementos, sendo que a estes vogais são pagos 40% sobre o vencimento base dos cargos dirigentes que exercem. Tal como é avançado na notícia, no caso dos directores regionais adjuntos (Rogério Gouveia e Patrícia Dantas Caires) é acrescentado ao vencimento mensal de 3.734,06 euros, 40% auferidos do FET-M (1.493,62 euros/11 meses). O total mensal cifra-se em 5.227,68 euros”.

Face aos dados tornados públicos, o grupo parlamentar do PS-Madeira considera que “os madeirenses e porto-santenses têm o direito de ver esclarecida esta matéria, razão pela qual o vice-presidente do Governo Regional deve ir à Assembleia Legislativa para esse efeito.”