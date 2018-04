O Partido Socialista-Madeira promove, esta quarta-feira, um almoço comemorativo do 25 de Abril. A iniciativa realiza-se no Restaurante “A Parreira” e contará com as intervenções políticas do líder da JS-M, Olavo Câmara, da presidente do Departamento Regional de Mulheres Socialistas, Mafalda Gonçalves, do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e do presidente do PS-M, Emanuel Câmara.