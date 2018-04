PS-Madeira acusa Governo Regional de ter “prioridades invertidas”

O Partido Socialista-Madeira acusou este domingo o Governo Regional de ter as suas prioridades invertidas. A crítica foi lançada esta manhã, aquando de uma visita ao sítio da Fajã das Galinhas, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, onde constataram o problema de falta de segurança que aflige a população, devido à instabilidade do talude junto à via de acesso àquela localidade.

Amândio Silva, membro da direcção do PS-M, explicou que aquele arruamento foi criado há mais de trinta anos e que, hoje, a comunidade continua a confrontar-se com o problema da falta de segurança nas suas habitações e na sua mobilidade. O socialista lembrou que já foram alertados os poderes locais e regionais no sentido de se proceder a um melhoramento desta via ou, até mesmo, fazer um plano relativamente a uma ligação ao Curral das Freiras, mas passados trinta anos, desde que foi construída a estrada, esta comunidade “vive o dia-a-dia com estes problemas”.

“Hoje, nós entendemos que as prioridades do Governo Regional estão invertidas”, acusou Amândio Silva, recordando que, por parte do Governo Regional e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, “sempre foi dito que esta comunidade merecia e carecia desta intervenção”, ainda para mais quando o PS também já chamou a atenção para a importância de ser feito um estudo por parte do Laboratório Regional de Engenharia Civil, no sentido de ali se proceder a uma intervenção com rocheiros.

Como tal, o PS-M, enquanto partido responsável, garante que estará atento a esta situação, continuando a alertar e a denunciar, de modo a que sejam criadas “alternativas para que estas pessoas possam viver bem no seu dia-a-dia”. Não aceita nem compreende que haja “um desvio de prioridades relativamente a outras obras, quando, para nós, esta comunidade devia ser prioritária, de forma a que estes problemas sejam minimizados”, vincou Amândio Silva.