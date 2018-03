PS-M preocupado com o novo Quadro Financeiro Plurianual

As verbas do próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) pós 2020 foram um dos assuntos em destaque nas Jornadas Parlamentares do PS-M, que decorreram no passado fim de semana, no Porto Santo.

A temática contou com a participação do secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson Souza, que explicou que nestas jornadas de trabalho houve uma preocupação no que diz respeito à questão da captação dos fundos necessários para o financiamento do desenvolvimento.

“Apresentamos as perspectivas quanto à evolução do Quadro Financeiro Plurianual, que determinará as possibilidades de captação desses fundos provenientes de Bruxelas, equacionamos o contexto, identificamos as dificuldades, mas concluímos pela necessidade de uma forte articulação entre o PS da Região Autónoma, o Governo e as diversas entidades, no sentido de assegurar, naturalmente, um pacote financeiro consentâneo com as necessidades do país e também, sobretudo, com as necessidades de apoio às Regiões Ultraperiféricas, mais em particular a Região Autónoma da Madeira”, sublinhou o governante.

Recorde-se que o Grupo Parlamentar do PS-Madeira já deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira a uma proposta de criação de uma Comissão Eventual de acompanhamento da nova geração de programas e políticas no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual pós 2020.

Esta proposta surge numa altura em que as instituições europeias já iniciaram a discussão pública sobre o Quadro Financeiro Plurianual posterior a 2020, tendo também em conta as grandes dificuldades decorrentes da saída do Reino Unido, que, até à data, é um dos grandes contribuintes líquidos para o Orçamento do Projecto Europeu (contribuindo anualmente com cerca de 14 mil milhões de euros para o orçamento comunitário).

Na perspectiva do projecto de propostas para o QFP, cuja publicação pela Comissão Europeia está prevista para 29 de Maio, os líderes locais e regionais convidaram os Estados-Membros a aumentar as suas contribuições para o QFP de 1,04% para 1,3% do rendimento nacional bruto da UE27, de modo a absorver o défice financeiro causado pelo Brexit e resolver os desafios emergentes, tais como a migração, o controlo fronteiriço e a defesa. No entanto, os países ditos “ricos” mostram resistência em aumentar as verbas de financiamento, o que representa um risco de perdas financeiras substanciais no próximo QFP pós 2020.