PS-M exige demissão de Susana Prada

No seguimento de informação hoje publicada no DIÁRIO, que dá conta que o Governo Regional decidiu executar a Câmara do Funchal em 15 milhões de euros de dívidas, o PS-Madeira veio dizer, em comunicado dirigido à imprensa, que “considera que este é um dos mais vis e viciosos ataques político-partidários alguma vez realizado num País democrático”.

O PS-M considera a acção “inaceitável”, uma vez que, como foi tornado público em Março deste ano, “foi homologado um acordo em tribunal, aceite pela actual Presidente da ARM, que estabeleceu os termos de pagamento entre as partes enquanto decorrem os processos judiciais”.

O Partido Socialista da Madeira questiona o Presidente do Governo Regional sobre como pode ter autorizado tal comportamento da parte da Secretária Regional, Susana Prada, que tutela o sector, “quando estão em causa dívidas do tempo da sua gestão como Presidente de Câmara, que poderão determinar, por exemplo a penhora das contas da autarquia, e consequentemente paralisar os serviços essenciais que a Câmara presta aos cidadãos e empresas, bem como o pagamento dos salários dos 1700 funcionários do Município”.

“Imaginemos se as Autarquias da Região que são credoras de dívidas do Governo Regional e das empresas que tutela, decidissem executar fiscalmente as mesmas? Alguém no seu bom juízo permitiria que os hospitais, centros de saúde, escolas, e outros serviços públicos, ficassem sem água, ou os seus funcionários sem pagamento de salário?”, questiona o Partido Socialista. E acrescenta: “Só a Câmara do Funchal é credora de mais de 20 milhões de euros ao Governo Regional, entre valores reconhecidos e não reconhecidos pelo mesmo”.

Além da secretária Regional, o PS-M acusa a presidente da ARM de falta de “clarividência” e “bom senso” para ocupar “um lugar tão importante na administração pública regional”. “A gestão desta empresa pública regional tem sido marcada por uma péssima gestão, com inúmeros conflitos laborais”, pelo que os socialistas consideram que deve ser questionado o actual modelo regional deste sector.

Face a esta situação, o Grupo Parlamentar do PS-Madeira diz que irá pedir “urgentemente” explicações no Parlamento Regional a Miguel Albuquerque. “Esperamos igualmente que tenha a capacidade de impedir este procedimento inacreditável perpetrado contra o Município do Funchal e os funchalenses”, sublinha a nota, que termina exigindo a demissão da Secretária Regional Susana Prada, e a exoneração da Presidente da Águas e Resíduos da Madeira, Nélia Sousa.