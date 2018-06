PS-M desafia Pedro Ramos a explicar se a Madeira tem médicos a mais ou a menos

O secretário-geral do Partido Socialista-Madeira considerou, hoje, ser fundamental que o secretário regional da Saúde esclareça aos madeirenses se “afinal a Madeira tem médicos a mais ou a menos”.

“Wncontramo-nos em choque com aquilo que Pedro Ramos entendeu por chamar como uma não notícia, que é o facto de a Madeira passar a ter no próximo ano menos metade dos médicos internos que se encontram neste momento na Região”, afirmou João Pedro Vieira, em conferência de imprensa, esta manhã, na sede do partido.

O secretário-geral dos socialistas mencionou o facto de no próximo ano a Madeira passar de 50 para 27 médicos internos e de Pedro Ramos entender que “isso não só é uma não notícia, como é aparentemente um facto que deriva de uma decisão também compartilhada pelo Governo Regional de reduzir o número de vagas para médicos internos na Região”.

“É fundamental que o senhor secretário regional da Saúde esclareça definitivamente aos madeirenses se afinal a Madeira tem médicos a mais ou médicos a menos, porque, ou bem que temos médicos a mais e não precisamos destes jovens médicos internos na Região, ou bem que temos médicos a menos”, sendo necessário explicar a razão pela qual serão ainda menos no próximo ano.

João Pedro Vieira salientou a falta de médicos especialistas na Região, os tempos de espera que continuam a ser muito superiores àquilo que seria desejável, seja de cirurgias ou de consultas, e que centenas e milhares de madeirenses continuam sem médico de família. Números que o secretário Pedro Ramos vem contrariar ao dizer que não é um problema a Madeira ter menos médicos internos no próximo ano.

“A pergunta que tem de ser feita e que o PS faz hoje ao senhor secretário regional da Saúde é que nos explique se, afinal, a Madeira tem médicos a mais ou médicos a menos, se, afinal, quer ou não ter jovens médicos na Região a fazer a sua formação e, se quer, qual é então o motivo para não termos estes médicos internos no próximo ano na RAM”, questionou João Pedro Vieira que diz não ser possível contrariar a falta de médicos especialistas nem os tempos de espera nas cirurgias e nas consultas.

No entender do secretário-geral do PS-M, este é um problema que tem consequências muito nefastas para o sector da Saúde na Região e “não podemos admitir que o senhor secretário regional da Saúde venha falar desta situação encarando-a como uma aparente não notícia”, considerando sim uma “má notícia sobre o Serviço Regional de Saúde”, referiu João Pedro Vieira.